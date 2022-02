Le 6 décembre dernier, plusieurs associations de protection animale étaient intervenues pour porter secours à une quarantaine d’animaux abandonnés à leur triste sort dans une ancienne ferme de Mouscron.

Plusieurs constats accablants de la police locale avaient conduit la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert, à prendre la décision de saisir les animaux en détresse. Le propriétaire des lieux élevait et abattait pour sa consommation personnelle des cochons, lapins et canards dans des conditions désastreuses.

Lors de la saisie, le fermier avait accepté de céder tous les animaux aux associations. Tous, sauf deux cochons de ferme, qui ont néanmoins été pris en charge, nourris et soignés par Silence Animal en attendant la décision de destination finale de la bourgmestre. "Les deux cochons ont été trouvés dans un enclos minuscule et souillé, rappelle l’association mouscronnoise. L’odeur insoutenable qui régnait à proximité de ces animaux confirmait la maltraitance à leur égard."

Pour être abattus

Si la plupart des animaux resteront confiés aux refuges et associations de protection animale, "Silence Animal" déplore la décision de la bourgmestre, également en charge du Bien-être animal, de restituer les deux cochons au propriétaire. "Brigitte Aubert a décidé de restituer des cochons à leur bourreau afin qu’il puisse les abattre à son domicile et les manger, dénonce l’association. En restituant les deux cochons, la bourgmestre, seule décisionnaire, fait d’un cas de maltraitance grave et avéré un acte anodin, balaie d’un revers de main les faits et les infractions et banalise la maltraitance animale. Pire, elle la soutient!"

Face à cette décision incompréhensible à ses yeux, l’association "Silence Animal" dit examiner toutes les possibilités légales pour ne pas restituer les cochons et pour leur offrir enfin une vie digne et respectueuse. "Les associations de protection animale ne sont pas des engraisseurs au service des maltraitants", conclut Silence Animal.