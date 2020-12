Suite aux retours positifs du Centre Hospitalier de Wallonie picarde, un de ses partenaires au sein du réseau hospitalier du Hainaut Phare, le Centre Hospitalier de Mouscron se lance à son tour et propose une borne photo pour ses patients. Un service qui sera disponible jusqu'à la fin du mois de janvier, de quoi offrir aux patients un petit moment de joie malgré la situation sanitaire actuelle, et leur souhaiter un prompt rétablissement., souligne-t-on du côté du CHM.Effectivement, la procédure est assez simple. Comme le CHwapi, le CHM a choisi de travailler avec la société belge Bebooth qui propose cette solution financée par de multiples dons adressés à l'hôpital. Les proches d'un patient hospitalisés doivent simplement se rendre sur le site de Bebooth , cliquer sur l'onglet #stayathome et introduire le code d'accès CHM. Ils ont alors ensuite la possibilité de télécharger leur photo et d'écrire quelques mots et elle sera transmise au patient.C'est le service social du CHM qui recevra les photos envoyées via une imprimante photo présente dans son bureau et qui les transmettra aux patients concernés.Comme on l'explique donc du côté du CHM, le service des tablettes est également encore accessible.