La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. À ce stade, une grande majorité des résidents et des membres du personnel des maisons de repos de l'entité mouscronnoise adhère à la vaccination. © VILLE DE MOUSCRON

Cette semaine, la première phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuter dans les maison de repos de l'entité mouscronnoise. Les résidents ainsi que les membres du personnel de sept établissements ont reçu ou vont recevoir la première dose du vaccin.



"Les quatre autres maisons de repos suivront la semaine prochain", assure-t-on du côté de l'administration communale. Cette dernière explique encore qu'à ce jour, la majorité des résidents et des membres du personnel ont adhéré à la procédure.



"Les phases suivantes consisteront à vacciner les professionnels de la santé, les institutions collectives, les personnes à risques et, finalement, la population générale de plus de 18 ans." La suite est ainsi en cours de préparation par les autorités compétentes.



"Ce démarrage encourageant ouvre la voie à une campagne de vaccination rapide et efficace et nous offre des perspectives après des mois de restrictions et de préoccupations. Mais une bonne adhésion de la population est essentielle pour atteindre une immunité de groupe et ainsi espérer un retour à la normale."