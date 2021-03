La cérémonie Wap'Innov se tiendra à l'ancienne piscine de Mouscron Mouscron - Comines M.P. © M.P.

Le concours Wap'Innov a pour objectif de récompenser les startups et les entreprises les plus innovantes de Wallonie Picarde. Ce mercredi 17 mars, la remise des prix se tiendra à l'ancienne piscine de Mouscron et sera rediffusée en direct sur Notélé pour une cérémonie haut en couleur.



Entreprendre.wapi, l'Agence de Stimulation économique de Wallonie picarde et Notélé ont récemment lancé un concours afin de récompenser les startups et les entreprises les plus innovantes de notre région.



"En organisant le concours Wap'Innov, nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur des entreprises qui n'hésitent pas à se renouveler. Nous pouvons constater qu'il y a de vraies pépites en Wallonie picarde. Nous avons reçu 40 candidatures et dix entreprises ont été retenues par le jury", déclare Manu Gevaert, directeur de Notélé.