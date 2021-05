Des travaux vont être menés dès ce lundi 17 mai au niveau de la chaussée d'Aelbeke à Mouscron. En raison de pose de jeux de vannes et de mise sous gaz, la voirie devra effectivement être ouverte à hauteur du n°147.



Suite à ces travaux, qui seront entrepris par la Société Vereecke pour le compte d’Ores, l’administration communale explique que la circulation sera totalement interdite à hauteur du chantier. Une interdiction qui vaudra jusqu'au 4 juin 2021.



La chaussée d’Aelbeke, tronçon entre le carrefour de la rue du Mont-Gallois/chée d’Aelbeke et la zone chantier, sera interdite à la circulation à l’exception de la circulation locale. La chaussée d’Aelbeke, tronçon entre le carrefour de la Chaussée d’Aelbeke/Avenue Reine Astrid et la zone chantier, sera enfin interdite à la circulation à l’exception de la circulation locale.