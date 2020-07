Des Cominois sont en colère et le font savoir. En effet, l’asbl CADEC ( comité pour l’aménagement et la défense de l’environnement de comines-warneton) et le Collectif Stop aux élevages démesurés ruent dans les brancards à propos de la reconstruction par la sa Taveirne de porcheries industrielles à Comines Ten-Brielen. Notez que la SA Taveirne a obtenu le 4/1/2017 un permis d'urbanisme pour ces travaux.

« Mais il y a un hic, de taille : l'exécution ne correspond pas au projet, loin s'en faut.Alors que le projet autorisé comportait 8 silos, dont la hauteur était celle des bâtiments et qui étaient situés en recul, 13 silos sont déjà installés dont certains sont beaucoup plus élevés que ce qui a été autorisé (près du double !). La capacité de ces 13 silos est de plus de 700 tonnes au lieu des 120 tonnes prévues dans la demande (x 5,8 !).En outre, cette forêt de silos est située tout autour du bâtiment en front de rue, et même à l'avant, là où étaient prévues des plantations », avancent les membres de ce collectif et ceux de l’ASBL CADEC .

Pour nos interlocuteurs, cette non-conformité a pour conséquence que l'installation en front de rue présente un aspect complètement différent de ce qui était prévu.

« Ces silos en résine jaunâtre, dont on devine un vieillissement particulièrement inesthétique, ont et auront un impact paysager catastrophique, en s'imposant de manière démesurée ;que les plantations prévues à l'emplacement des silos ne pourront pas être réalisées, ce qui aggravera encore l'impact paysager et que l'exploitation se fera dans des conditions radicalement différentes de celles du permis ».

Aussi, pour cette raison, les deux associations locales (le collectif "Stop aux élevages démesurés" et le CADEC) ainsi qu'un riverain ont demandé le 11 juin dernier à la Région wallonne et à la ville de Comines-Warneton d'ordonner l'arrêt des travaux et la mise en conformité avec l'autorisation qu'elles avaient déjà eu du mal à digérer. Pour elles, les régularisations à postériori ne sont plus acceptables et ne peuvent constituer une méthode correcte d'aménagement.