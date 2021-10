La semaine dernière, nous vous révélions les tensions vives entre l’équipe du service social et le président du CPAS d’Estaimpuis, Jean-Michel Nottebaert. À bout et considérant ne plus avoir les coudées franches, quatre assistantes sociales du service avaient décidé, fin septembre, de se mettre en "arrêt maladie". Elles n’ont pas repris le travail depuis lors. "Le personnel social n’a eu d’autre choix que de laisser momentanément de côté le suivi des bénéficiaires qu’il accompagne depuis parfois plus de 20 ans", relève la CSC Services Publics dans un communiqué transmis ce jeudi. "Une décision qui n’a pas été prise de gaieté de cœur et qui se révèle difficile à prendre quand on réalise ce métier par vocation…"