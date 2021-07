Récemment, la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert annonçait la fermeture du centre de vaccination de Mouscron pour le 18 août. Effectivement, la ministre Christie Morreale avait annoncé la fermeture progressive des centres de vaccination wallons tout le long du mois d'août. Et pour cause, la population semble de plus en plus vaccinée même si des courriers ont encore été envoyés à certains citoyens qui n'ont pas encore été se présenter dans un centre après avoir reçu leur invitation.

Toutefois, en raison de l’affluence importante au centre de vaccination de Mouscron ces derniers jours, l’ouverture du centre a été prolongée au samedi 21 août 2021. C'est-à-dire, trois jours plus tard que la date prévue. Tout citoyen Wallon de 12 ans et plus, qui souhaite se faire vacciner, pourra désormais se présenter au Centr’Expo sans rendez-vous du lundi au samedi, de 8h à 19h, muni bien évidemment de sa carte d’identité.

Afin de pouvoir respecter les délais recommandés entre les deux doses du vaccin, la dernière date possible pour l’administration de la 1ère dose sera le 31 juillet. La seconde dose sera alors fixée 3 semaines plus tard.

Après la fermeture du centre de Mouscron le 21 juillet prochain, les citoyens seront invités à se rendre au centre de vaccination de Tournai qui restera ouvert jusqu’au 28 août pour se faire administrer le vaccin Pfizer.