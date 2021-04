Comme déjà révélé précédemment, les ministres Tellier (Écolo), en charge de l’Environnement et du Bien-Être Animal, et Borsus (MR), en charge de l’Aménagement du Territoire, ont décidé de ne pas rendre de décision , faute de position commune entre les deux ministres, sur le recours introduit contre l'extension du poulailler industriel à Dottignies. C'est donc la décision favorable prise en première instance, celle du Collège communal,qui prévaut.Mathilde Vandorpe (cdH), députée wallonne, regrette le manque de prise de position forte et commune du Gouvernement dans ce dossier. Elle a donc souhaité savoir quelles étaient les analyses, études et conclusions menées du côté de chaque ministre dans le cadre de ce dossier.Du côté du ministre Willy Borsus, on met en avant les avis favorables conditionnels de la Direction de la qualité et du bien-être animal, de la Direction des eaux souterraines, de la Direction des eaux souterraines, de la Direction des eaux de surface, de l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat, du Fonctionnaire Délégué du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, et du Fonctionnaire technique suite à l’issue de l’analyse environnementale du projet. Du côté de la Cellule Bruit et du SPW, les avis sont présumés favorables., a-t-il répondu à la députée mouscronnoise. Du côté de la ministre Céline Tellier , cette dernière a indiqué avoir constaté une évaluation lacunaire concernant l’impact sonore du projet dans l’étude d’incidences sur l’environnement. Elle attire également l’attention sur la péremption des informations reprises dans l’étude d’incidences au niveau de l’état des masses d’eau. Et en matière de bien-être animal, la ministre indique que son cabinet a constaté un manque d’informations relatives au traitement des animaux en fin de cycle. Pour toutes ces raisons, la Ministre dit ne pas pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur cette extension envisagée., a répondu la ministre.Céline Tellier a ensuite conclu que, comme le prévoyait le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’absence de décision sur recours confirmait la décision prise en première instance, en l’occurrence une autorisation délivrée par le Collège communal de Mouscron. L’administration a informé les intéressés qu’un recours en annulation auprès du Conseil d’État était désormais ouvert contre la décision communale.Mathilde Vandorpe explique qu'elle restera attentive à ce dossier depuis le début., assure la députée mouscronnoise.