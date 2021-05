La dernière page Elea se tourne à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. © D.R.

La Ville va racheter le logement initialement prévu pour un concierge-animateur au sein de l'écoquartier Elea.



La dernière page de la présence de l'asbl Elea, centre sensibilisant et formant aux techniques de construction durabl, au sein de la cité des Hurlus s'est dernièrement tournée. En effet, l'emphytéose concédée afin de permettre la construction d'un logement pour un concierge-animateur de l'écoquartier a été résiliée. Une décision prise suite au déménagement de l'asbl Elea à Namur La Ville de Mouscron va pouvoir racheter ce bien.



"On regrette que ce projet novateur en son temps n'est pu s'adapter afin de pouvoir rester à Mouscron, déplore le conseiller communal Sylvain Terryn (Écolo). On se demande vraiment ce qui s'est passé. Cela nous semble un beau gâchis. En quelques années, tout s'est effondré. La déception est grosse pour le résultat de cette asbl qui avait du potentiel sur Mouscron également."