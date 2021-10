"D’un point de vue comptable, le budget communal tient la route. Sur le fond, il montre la politique mise en œuvre par la majorité cdH-MR. Il y a des projets sur lesquels nous sommes d’accord, d’autres pas d’accord et certains manquent encore", a lancé Simon Varrasse tout en souhaitant mettre l’accent sur le soutien au commerce de proximité.

"Dire que rien n’est fait ne serait pas juste mais ça nous semble insuffisant. Nous sommes déjà intervenus et on nous disait: “Il nous faut un peu de temps.” Aujourd’hui, il est l’heure, il faut passer à la vitesse supérieure. On nous dit que le taux de cellules commerciales vides a tendance à baisser à Mouscron mais, lorsque je parcours le budget, je reste sur ma faim." Dans l’épais dossier des finances, l’Écolo a repéré 77 000€ pour la mise en action du schéma de développement commercial, 75 000€ pour l’embellissement des façades, 75 000€ pour la poursuite de Créacom (aide communale pour les commerces hors centre-ville hurlu qui, eux, sont déjà aidés par la structure wallonne Créashop) et 10 000€ pour des illuminations. "L’ambition communale n’est pas très élevée: pour une Ville qui dit que le commerce est sa priorité, moins de 200 000€ sur un budget global, c’est rikiki!"