"Nous avons effectivement voulu mettre plein d'étoiles dans les yeux de nos citoyens. Ces derniers pourront admirer plusieurs vitrines. Pour les yeux, le rêve, la pensée, cela doit donner beaucoup d'espoir à tout le monde."





Outre les neuf vitrines ainsi que la crèche, deux grands sapins lumineux ont été installés. "Nous les avons achetés. Nous ne souhaitons plus couper de grands sapins qui, une fois les fêtes passées, partent vers les déchets. Nous nous tournons donc vers ces sapins lumineux."



Les citoyens sont ainsi invités à découvrir ce merveilleux parcours de Noël. "Et, pourquoi pas, en profiter pour rendre visite à nos commerçants, ajoute la bourgmestre qui explique ne pas oublier non plus Luingne, Herseaux et Dottignies. Nous n'oublions pas nos antennes. Nous avons ainsi installé une vitrine au niveau de chaque centre. Les différents comités de fête sont invités à les aménager comme ils le souhaitent."

Ce vendredi soir, le Sentier Féerique a été inauguré au sein de la place Gérard Kasiers en présence de la bourgmestre Brigitte Aubert, de l'échevin des Festivités Laurent Harduin, des membres du Syndicat d'Initiatives et du personnel communal., rappelait la bourgmestre Brigitte Aubert. Si pareil événement était évidemment impossible à organiser suite à la crise sanitaire, la Ville a tout de même souhaité apporter de la gaieté chez les petits comme chez les grands et, surtout, beaucoup de lumières !