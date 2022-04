L’évènement a pour but de divertir les enfants présents à l’hôpital afin de leur faire oublier le temps d’un instant la raison pour laquelle ils doivent se rendre à l’hôpital. Profitant des vacances de Printemps pour marquer le coup, les personnages de la troupe impériale distribueront également des œufs en chocolat aux jeunes patients ou au moins jeunes. Un parcours est établi pour satisfaire un maximum de patients. Les Troopers commenceront leur journée par le brancardage d’enfant jusqu’au bloc opératoire avant de se rendre dans les couloirs de consultation ORL, ophtalmologie, dentisterie ainsi que des services de Pédiatrie et des Urgences. Les costumes des bénévoles, en grande partie fait main, sont impressionnants même si l’on ne connaît pas les films de cette saga. L’arrivée de ces grands soldats blancs impressionnera et émerveillera quiconque, petits ou grands qui croiseront leur chemin. La venue de ces volontaires ne divertira pas seulement les enfants, les adultes pourront également profiter de l’amusement amené par les personnages et ainsi relâcher un peu la pression qu’engendre une visite à l’hôpital.

Les personnages ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux de la saga mythique imaginée par Georges Lucas et, prendront vie ce jour-là grâce à des bénévoles membres de l’organisation, la 501st Legion. Ce club rassemble des fans absolus de l’univers galactique du monde entier. Les volontaires qui participeront à l’évènement au CHM, font partie détachement belge de l’association, à savoir la 501st Tornacum Squad et ont déjà participé à de nombreuses animations caritatives dont le Relais pour la vie, VivaforLife et le week-end « Muco » bien connu des Mouscronnois.