La Maison de la Laïcité doit déménager à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. © DELFOSSE

Fatima Ahallouch, cheffe de groupe PS, a interpellé la bourgmestre sur le sujet.



Dernièrement, des citoyens ont sollicité la cheffe de groupe Fatima Ahallouch au sujet de la Maison de la Laïcité de Mouscron-Comines-Estaimpuis que l'on retrouve au sein de la Maison Picarde. En effet, sans en avertir qui que ce soit, les deux accès au bâtiment, soit l’entrée principale située place picarde et l’entrée de l’annexe par la rue du Val, se sont retrouvés bloqués par des échafaudages. De plus, suite à la présence de ces échafaudages, les places pour personnes à mobilité réduite ont disparu. Fatima Ahallouch a donc demandé des explications à la bourgmestre Brigitte Aubert (cdH).



"L'entrée principale de la maison de la Laïcité a en effet été inaccessible pendant quatre jours suite à l'installation des échafaudages de chantier de réfection de la toiture, confirme la bourgmestre. Cette situation est le résultat d'une erreur manifeste de l'entrepreneur et de son sous-traitant qui n'ont pas respecté le plan initialement fourni par la Ville, ce dernier laissant un passage d'entrée. Tout est rapidement rentré dans l'ordre mais nous regrettons cet incident indépendant de notre volonté." L'accès rue du Val est quant à lui temporairement inaccessible. Les places PMR ont quant à elles été déplacées sur la place.



Le projet de réaffectation de la Maison Picarde met l'accent sur la mise en valeur des carreaux de faïence de la grande salle à l'étage mais aussi de la rénovation et la mise aux normes du bâtiment.