Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, le Syndicat d'initiative de Mouscron a mis en place certaines activités afin de rendre ces vacances de Pâques agréables pour les petits comme pour les grands . De son côté, la Maison du Tourisme n'est évidemment pas en reste ! La structure a en effet collaboré avec deux applications interactives qui permettront de découvrir la cité des Hurlus différemment.La Maison du Tourisme a ainsi notamment rejoint l'application Running City qui s'est développée dans une cinquantaine de pays., détaille Pauline Vanderbeke, responsable de la Maison du Tourisme.Mouscron y proposera d'ailleurs deux parcours. Un premier d'une dizaine de kilomètres qui sera surtout axé sur la campagne de Dottignies et un deuxième, long quant à lui de près de six kilomètres, qui se voit plus axé sur le centre-ville.Par ailleurs, l'application se veut également ludique puisqu'en passant devant certains bâtiments, certains édifices, différentes informations seront fournies aux utilisateurs de l'application., révèle Pauline Vanderbeke.Toujours en matière d'application, la Maison du Tourisme propose également Totemus.D'autres villes de la région ont également pris part à cette chasse aux trésors virtuelle comme Tournai, Silly qui propose un parcours de vingt kilomètres à réaliser à vélo ou encore Ellezelles.Une chasse aux trésors qui se veut d'ailleurs désormais concrète grâce à la grotte aux cadeaux.Enfin, l'occasion également de rappeler le Da Vinci QR Code, un jeu de piste qui a été lancé il y a quelque temps maintenant et qui est plus que jamais d'actualité.Cette dernière est par ailleurs évidemment ouverte à tous.Toutes ces activités, la Maison du Tourisme aurait eu à cœur de les présenter via un événement signifiant le lancement de la saison touristique. La crise sanitaire ne l'aura malheureusement pas permis., conclut l'échevin des Festivités Laurent Harduin.