Le mois dernier, nous vous annoncions que, faute d'accord, les ministres Tellier et Borsus n'avaient pas rendu de décision concernant le recours contre l'extension du poulailler industriel à Dottignies . Concrètement, le ministre Borsus y était favorable au contraire de la ministre Tellier. Cette dernière a par ailleurs tenu à préciser sa position sur le dossier.Dans le cadre de cette demande, les fonctionnaires technique et délégué sur recours avaient soumis un rapport de synthèse aux deux ministres. Ce rapport était favorable pour l’entièreté du projet, moyennant certaines conditions., détaille-t-on du côté du cabinet de la ministre Tellier.S’agissant d’un recours en matière de permis unique, une concertation a commencé dès la réception de ce rapport avec le ministre Borsus, pour ce qui relève de ses compétences, à savoir l’urbanisme et l’aménagement du territoire.