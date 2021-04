La phase 2 des travaux de la Place de la Gare à Mouscron débute ce mercredi Mouscron - Comines M. Del. Des modifications de circulation seront mises en œuvre suite à ces travaux. © FLEMAL JEAN-LUC

Dès ce mercredi 14 avril, le tronçon compris entre la rue du Télégraphe, carrefour compris, et la rue de la Station sera interdit au stationnement durant environ huit semaines, hors intempéries, pour la réalisation de la deuxième phase des travaux d'aménagement de la Place de la Gare.



Durant un mois, la rue du Télégraphe sera totalement interdite à la circulation à hauteur de la zone de chantier et sera accessible uniquement à la circulation locale entre le carrefour avec la rue de la Bouverie et la zone de chantier. De son côté, la rue du Gaz sera interdite à la circulation durant deux jours consécutifs à une date qui sera prochainement définie.



"Durant la durée du chantier, la zone bleue, zone de stationnement à durée limitée à deux heures, sera déplacée le long de la gare entre la zone bus et le feu de signalisation", signale-t-on du côté de l'administration communale qui rappelle que, durant toute la durée des travaux, la signalisation mise en place doit être respectée.



L'accessibilité des piétons aux commerces et habitations restera bien évidemment garantie. Par ailleurs, la collecte des déchets se fera aux horaires habituels. Il est demandé aux riverains de déposer leur(s) sac(s) dans la zone de collecte matérialisées par des barrières nadar.



C'est la société Platteau Infra, mandatée par Ores, IEG, Proximus et la zone de police de Mouscron, qui réalisera la partie impétrants des travaux d'aménagements de la Place de la Gare.