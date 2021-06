Dans le cadre des travaux d'aménagement de la place de la Gare à Mouscron, diverses modifications de circulation seront mises en œuvre lors des phases 2 et 3 du chantier. La société péruwelzienne Platteau Infra, mandatée par ORES, Proximus et la Zone de Police de Mouscron, réalisera la partie impétrants des travaux d'aménagement de la Place de la Gare à Mouscron.



Dans la continuité des travaux de la phase 2, des traversées de voirie sont réalisées. Ces traversées s'étendent de la rue de la Station à la place de la Gare, à hauteur du n°l, puis de la place de la Gare vers les voies ferrées. Ces interventions impliquent une circulation en demi-chaussée à l'aide de feux tricolores. La rue de la Station sera également mise en sens unique dans le sens entrant.



Du lundi 21 juin 2021 au vendredi 2 juillet 2021, hors intempéries, aura lieu la phase 3. Celle-ci implique une interdiction de stationner des 2 côtés de la voirie afin de permettre l'ouverture en trottoir. Le chantier sera quant à lui à l'arrêt du samedi 3 juillet 2021 au dimanche 25 juillet 2021 inclus en raison des congés de l'entrepreneur.



Pendant toute la durée des travaux, il est évidemment demandé le respect de la signalisation mise en place. L'accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie. La collecte des déchets se fera aux horaires habituels, les sacs devront être déposés hors de la zone de chantier, côté voirie face au domicile. Une surveillance de chantier est assurée par les services communaux.