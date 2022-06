Directeur de la piscine Aqua-Lys depuis 2008, Benoît Brun a quitté son bureau pour mettre la main à la pâte. Récemment, nous l’avons rencontré une pince d’électricien à la main ! "J’ai bon espoir que tout sera terminé pour le 1er juillet, comme cela était prévu, mais on ne sait jamais avec les travaux".

Depuis le 14 février, la piscine mise en service en 1976 n’accueille plus de nageurs parce qu’elle s’offre une sacrée cure de jouvence : "Si on ne faisait rien, dans quelques années, c’était la fermeture définitive. Nous avons essayé de faire tout ce qui était possible en accueillant les nageurs, mais une fois que les entreprises se sont attaquées au remplacement de la ventilation et des faux plafonds, la fermeture devenait inévitable. L’objectif est d’avoir une piscine moins énergivore, moins chlorée, plus sûre et davantage accessible aux PMR. Un audit a été réalisé sur le béton et il a conclu à un bon état de stabilité ; les travaux pouvaient donc être réalisés sur des bases saines."