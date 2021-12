Le vaste chantier de rénovation et de modernisation de la piscine de Mouscron débute le 10 janvier prochain. Les installations seront fermées à partir du 1er janvier, et pour une durée de six mois.

Le budget des travaux de rénovation et de modernisation de la piscine de Mouscron parle de lui-même pour en saisir le caractère exceptionnel: 12 millions d'euros (dont 2,4 millions de subsides)! Dans les mois à venir, la piscine Les Dauphins subira un profond lifting, ce qui nécessitera une fermeture complète des installations pour une durée de six mois.