La place du Sacré Cœur de Néchin va vivre ce dimanche ! Le marché du dimanche se tiendra ce dimanche, de 10h à 12h30.

Ce dimanche 6 juin, les producteurs, artisans et commerçants ont rendez-vous sur la place du Sacré Cœur de Néchin ! De 10h à 12h30, la place du village accueillera le marché du dimanche afin de faire la part belle aux circuits courts et à toutes celles et ceux qui font vivre les villages de l'entité.



"Ce marché est un moment de convivialité et d'échanges avec nos producteurs, artisans et commerçants locaux", signale Quentin Huart (PS-LB), Premier échevin d'Estaimpuis.



Les visiteurs y retrouveront des nouveautés, de la musique mais également une terrasse éphémère en collaboration avec l'établissement Horeca Ô Guidom. Il est par ailleurs important de rappeler que les mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 seront bien évidemment d'application.