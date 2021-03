La police appelle à la vigilance à Comines-Warneton Mouscron - Comines M. Del. Trois vols à la ruse ont été commis durant ce dernier mois de février. © REPORTERS

En ce début de mois de mars, les services de police de Comines-Warneton appellent les citoyens à la vigilance. En effet, durant ce mois de février, trois vols à la rue sont été commis au sein de l'entité. À chaque fois, ce sont des personnes âgées qui ont été touchées.



Les victimes sont en effet âgées entre 75 et 96 ans. "Un homme a notamment prétexté devoir vérifier les compteurs d'électricité afin de pénétrer dans le domicile des victimes", signale-t-on du côté de la police de Comines-Warneton. Dans ce cas, de l'argent liquide et des bijoux ont été dérobés.



"Suites à ces vols, une soixantaine de personnes isolées ont été approchées individuellement par nos services afin d'être avertis de ces informations et recevoir les conseils de prévention utiles."



Il est ainsi primordial de systématiquement vérifier l'identité des personnes inconnues qui se présentent à votre domicile. La police rappelle qu'en cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter ses services au 056.550.055 ou via le numéro d'urgence 101 ou 112.