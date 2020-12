La revalidation, une étape post-Covid importante Mouscron - Comines M. Del. Certains patients doivent passer un séjour en unité de revalidation afin de bénéficier d'une rééducation fonctionnelle. © SHUTTERSTOCK

Si l'on parle souvent des effets de la Covid-19, on n'évoque pas systématiquement les conséquences physiques et psychologiques amenées par le virus.



C'est pour traiter ces dernières que les patients atteints du coronavirus transitent par un service de revalidation. Celui du Centre Hospitalier de Mouscron a ainsi accueilli plus de 40 patients convalescents contaminés par la Covid-19 depuis le début de cette deuxième vague. Un passage obligé pour retrouver autonomie et condition physique qui peut durer en moyenne trois semaines.



"Le service de revalidation peut admettre jusqu'à 25 patients", détaille-t-on du côté du CHM. Habituellement, ces lits sont occupés par des personnes accidentées de la route, des victimes d'un accident vasculaire cérébral, des personnes amputées ou en rééducation de la colonne vertébrale à la suite d'intervention chirurgicale. Cependant, ces dernières semaines, ils admettent principalement des patients en situation post-Covid-19 dont l'état de santé général est stabilisé avec ou sans oxygène.



"Le coronavirus a un impact variable sur le corps humain tant dans sa gravité que sur son étendue : de l’atteinte pulmonaire à l’atteinte neuromusculaire accentuée par une fatigue intense, des troubles cognitifs et/ou une dépression possible. Issus d’une unité d’hospitalisation Covid-19 classique ou de l’unité des soins intensifs Covid-19, certains patients vont pouvoir bénéficier d’un séjour dans l’unité de revalidation tant le virus a réduit leur autonomie qu’elle soit fonctionnelle ou respiratoire."



Retrouver le niveau d'autonomie post-Covid



Ainsi, dès leur arrivée dans le service, un professionnel de santé réalise un bilan des capacités fonctionnelles de la personne à travers une série de tests standardisés et personnalisés. "Ensuite, une rééducation fonctionnelle est mise en route, en tenant compte de l'âge du patient et de ses pathologies associées."



La maladie et l'alitement prolongé induisent une perte de la marche, de la réalisation des activités de la vie journalière, de l'endurance, de la condition physique, de la capacité respiratoire auxquelles viennent s'additionner des troubles cognitifs. "L'objectif de cette revalidation est de retrouver le niveau d'autonomie connu par le patient avant son hospitalisation et cela en fonction de ses propres besoins."



Comme l'explique le CHM, la présence d'une équipe pluridisciplinaire est indispensable. "Médecins spécialisés en médecine physique et réadaptation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, neuropsychologues, diététiciennes, assistants sociaux et l’expertise infirmière encadrent avec professionnalisme le patient durant son séjour dans le service de revalidation et l’aident à recouvrer la santé d’avant Covid-19." En collaboration avec toutes les autres disciplines médicales, cette équipe de professionnels de santé s'est adaptée à cette crise sanitaire avec beaucoup d'efficacité.