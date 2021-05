La septième édition de Paroles de Quartier maintenue à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. Cette nouvelle édition va mettre à l'honneur le quartier transfrontalier du Risquons-tout. © GOOGLE

Voilà maintenant sept années que les équipes de Paroles de quartier sillonne Mouscron et ses village afin de les faire découvrir ou redécouvrir de manière originale.



Les participants prennent ainsi part à une balade sonore qui les fera voyager à travers le temps. "Munis d'écouteurs et d'un mp3, ils pourront se laisser guider par la voix du narrateur qui les plongera dans l'histoire et les souvenirs évoqués par les habitants du quartier", explique-t-on du côté des organisateurs, soit les équipes de la bibliothèque de Mouscron, du Centre Culturel et de la Frégate.



Après le Tuquet, Dottignies, le Mont-à-Leux ou encore Herseaux, les équipes de Paroles de quartier ont décidé d'emmener les citoyens à la visite du Risquons-tout pour cette édition 2021. L'occasion de découvrir ce quartier transfrontalier et d'y faire de jolies découvertes !



Si le rendez-vous est donné le samedi 29 mai prochain à la régie de quartier des Blommes, au 13 de la rue des Horticulteurs, entre 13h et 17h, afin d'effectuer cette balade contée au cœur du quartier, toutes les mesures sanitaires en vigueur seront évidemment d'application, il est d'ores et déjà possible de réaliser le parcours.



En effet, pour cela, il suffit de télécharger l'audio de la balade sur les sites de la bibliothèque et du centre culturel, ou via l'événement Facebook Paroles de Quartier 2021. "Pas de panique, les indications de changements de direction sont clairement énoncés."



Les personnes qui ne disposent pas du matériel nécessaire pour parcourir la balade peuvent emprunter des mp3 auprès de la bibliothèque publique de Mouscron.