À l’angle de la rue de Namur, deux vieilles bâtisses (et six appartements) ont été abattues. Elles étaient à l’abandon depuis plusieurs années et sont désormais remplacées par six nouveaux logements, dont un au rez-de-chaussée qui accueillera dans quelques jours une personne à mobilité réduite et sa famille. Dans le quartier, on compte de nombreuses habitations sociales. Un quartier "loin du centre mais disposant d’une grande densité de population", analyse Brigitte Aubert. "Ce qui expliquait l’intérêt du service des affaires sociales."