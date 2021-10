Après avoir dû augmenter, en 2020, les montants de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, le Collège communal a décidé de la revoir à la baisse pour 2022. "Il s’agit d’une diminution globale de 5 euros pour toutes les catégories", annonce Quentin Huart, échevin des Finances. "Ainsi pour les isolés, la taxe s’élèvera à 80€, à 110€ pour les ménages de 2 personnes, à 120€ pour les ménages de 3 personnes, 130€ pour ceux de 4 personnes, 140€ pour ceux de 5 personnes et plus, 140€ pour les secondes résidences et 110€ pour les immeubles commerciaux."