Cependant, nous semblons arriver au bout du tunnel avec notamment des perspectives plus heureuses. C'est pourquoi, Brigitte Aubert, la bourgmestre et le collège communal souhaitent, comme ils l'avaient déjà annoncé et comme ils ont déjà pu le faire pour les commerces ou l'Horeca, apporter un réel soutien à la relance de ces secteurs culturels et de loisirs.

Dès lors, si vous gérez une structure proposant une offre culturelle, si vous proposez une activité de loisirs ou si vous souhaitez participer à l'opération de soutien mise sur pied par le collège communal, la Ville de Mouscron invite donc les intéressés à remplir dès le 17 mai un formulaire d'inscription via le e-guichet de la ville : https://mouscron.guichet-citoyen.be

La crise sanitaire liée au coronavirus a touché de plein fouet un bon nombre de secteurs. Les professionnels de la culture et des loisirs ont du notamment en payer le prix.