Traditionnellement, le conseil communal de décembre amène la présentation des budgets de l’année qui suit pour la police, le CPAS et la Commune. L’info la plus marquante est celle liée à la décision de la tripartite de réduire d’un million d’euros la dotation de la Ville au CPAS.

La décision a été prise après analyse des divers postes sur les douze dernières années des budgets CPAS, s’est justifié l’échevin des Finances Didier Soete: "La dotation de 2 800 000€ a été décidée en 2009 afin d’alimenter chaque année les fonds de réserve ordinaire et extraordinaire dans la prévision d’inscription budgétaire pour la rénovation et la construction des maisons de repos et d’une résidence-services. Ce qui était bien nécessaire! L’investissement consenti s’élève à un montant de 26 millions d’euros, dont 2,7 millions de subsides et 7,7 millions prélevés à partir des fonds de réserve. Le reste de la somme a été emprunté sur 20 ans, avec un intérêt annuel de 700 000€. Actuellement, le cumul des fonds de réserve ordinaire et extraordinaire s’élève à 4 087 000€ sur un budget de 16 919 000€; soit 25% du budget global. Un sacré bas de laine!"