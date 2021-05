Le 90e anniversaire de la naissance de Marcel Marlier va se fêter au Château des Comtes à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. Le papa de Martine sera célébré le 13 juin prochain ! © Ville de Mouscron

Les 15 et 18 novembre derniers, la commémoration du 90e anniversaire de Marcel Marlier devait normalement se tenir au sein de la cité des Hurlus. Malheureusement, pour des raisons évidentes liées à la deuxième vague de la crise sanitaire de Covid-19, l'événement a dû être annulé.



Ce n'était évidemment que partie remise puisque le 13 juin prochain, jour de la fête des pères, le Réseau des bibliothèques publiques de Mouscron et le Centre Marcel Marlier vont rendre hommage au dessinateur, le papa de Martine. "Contretemps oblige, Marcel Marlier aurait eu 91 ans mais, qu'à cela ne tienne, l'important étant de célébrer dignement l'artiste natif d'Herseaux !", assurent les organisateurs.



À l'occasion de cet événement, les participants pourront prendre part au circuit organisé intitulé Sur les traces de Marcel Marlier... Si Martine est célèbre dans le monde entier, très peu sont ceux qui connaissent la vie de son illustrateur. Dès lors, au cours d'une promenade en bus d'une durée de 2h30 à travers l'entité, il sera donné l'occasion d'en apprendre plus sur Marcel Marlier grâce aux commentaires de Tatiana Stellian, membre de la Société des Guides qui a conçu le tour en partenariat avec l'équipe du Centre Marcel Marlier et la bibliothèque. Le départ est programmé à 13h au Château des Comtes, un deuxième départ sera possible à 16h si la demande est importante. Le prix est fixé à 5€ par personne et l'inscription doit se faire avant le 4 juin auprès de la bibliothèque ou au Centre Marcel Marlier.



Plusieurs surprises sont encore au programme comme le dévoilement d'une plaque commémorative en grès qui sera, à terme, scellée devant la maison d'enfance de Marcel Marlier, ou encore l'enfouissement d'une capsule temporelle qui ne sera pas rouverte avant 2110 ! À l'intérieur, on y retrouvera notamment une lettre rédigée en 2020 par les enfants des classes de 5e et 6e primaires de l'école du Christ-Roi à Herseaux dans laquelle ils imaginent la vie quotidienne dans 90 ans mais également des photos que les badauds pourront prendre le jour même grâce à une Borne Selfie disposée pour l'occasion.



Autre temps fort de la journée avec l'inauguration de la statue de Marcel Marlier et de Martine. "Notre bourgmestre, Brigitte Aubert, en rêvait depuis longtemps : une statue en bronze grandeur nature en hommage à Marcel Marlier et à son héroïne de papier verra le jour sur le site du Château des Comtes à l'angle de l'avenue Reine Astrid et de l'avenue des Seigneurs." Pour réaliser cette œuvre, le sculpteur local Osvaldo Parise a pu compter sur la petite fille de Marcel, Ayni âgée de 8 ans, et son fils François pour prendre la pose. "Je ne voulais pas d‘une statue académique mais plutôt d’une œuvre vivante qui incarne l’insouciance et le romantisme de Marcel Marlier. J’espère que les citoyens retrouveront cette candeur dans mon œuvre. Mon objectif est d’en faire un lieu incontournable pour les familles qui pourront s’y retrouver et pourquoi pas embrasser Martine en guise de porte bonheur !", détaille Osvaldo Parise.



Cet événement, Marcel Marlier le mérite bien tant il a toujours été amoureux de sa région. En feuilletant les albums de Martine, on reconnaît nombre d'endroits de l'entité mouscronnoise. "Le plus célèbre étant sans doute la cinse de la Haverie qui tient lieu de décor dans Martine à la ferme, le tout premier tome de la série." À noter par ailleurs que la petite fille qui a servi de modèle pour l'héroïne de papier n'est autre que la voisine d'enfance de Marcel Marlier à Herseaux. "S'il y a passé toute sa jeunesse, Marcel Marlier a fini par quitter la Ville pour s'installer à Froyennes, après avoir épousé une Dottignienne, Marie-Augustine Deslee. Bien qu'il n'y résidait plus à l'année, il a toujours vanté la gentillesse des Mouscronnois et y revenait avec plaisir. L'attachement était donc réciproque, de quoi justifier les fastes !"



Par ailleurs, les organisateurs rappellent que toutes les mesures ont été prises pour que les réjouissances se déroulent en toute sécurité. N'oubliez pas votre masque, utilisez le gel à votre disposition et gardez vos distances !