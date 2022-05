Le 05 mai de 10h à 16h, à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène des mains, le Centre Hospitalier de Mouscron (Atrium) organise une campagne de sensibilisation sur le lavage des mains.On ne le répètera jamais assez souvent mais se laver les mains correctement est essentiel pour rester en bonne santé. Surtout lorsque l’on sait que des millions de microbes sont présents sur cette partie de notre corps. En effet, les germes sont partout et chaque fois que nous touchons un objet ou une personne, nous en emportons sur nos mains.

Or, des mains souillées transportent des millions de bactéries dont certaines sont sans danger et même bonnes pour notre santé alors que d’autres sont vectrices de maladies. Ce sont de ces dernières bactéries dont il faut se débarrasser et, une bonne hygiène des mains est un moyen rapide, facile et efficace de les éliminer. Cela permet surtout de limiter la propagation de certaines maladies. C’est pourquoi le Centre Hospitalier de Mouscron souhaite sensibiliser la population au lavage des mains afin qu’il soit le plus efficace possible.

Les zones oubliées sont mises en lumière

Dès l’entrée de l’établissement, des petites mains bleues guident les patients et visiteurs du jour jusqu’au stand d’information. Les infirmières hygiénistes et les référent·e·s en hygiène proposent entre-autres un test afin de savoir si votre technique de lavage des mains est efficace.

Les zones oubliées sont mises en lumière grâce à une lampe UV. Ce jeudi 5 mai, vous ne repartez pas les mains chargées de bactéries mais plutôt équipées pour combattre la propagation de microbes et protéger efficacement vos proches