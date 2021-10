"On ne demande pas grand-chose. Traduire quelques textes, mettre les noms des rues avec la traduction en français, ce n’est quand même pas la mer à boire! On ne va pas franciser Renaix en appliquant la courtoise linguistique et en respectant les facilités." Edgar Fonck, de l’Association pour la promotion de la francophonie en Flandre a rejoint le comité Ronse bilingue – Renaix tweetalig après avoir plaidé sa cause devant le Forum des minorités de l’ONU. "Si on continue à jouer avec les facilités, on se retrouvera dans une situation où les privilèges qui ont été accordés aux 5 à 6% de Bruxellois flamands – ils reçoivent des subsides comme s’ils étaient 20% – pourraient être remis en cause."