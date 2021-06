Le commerce Les donuts de Lya débarque prochainement à Mouscron Mouscron - Comines M.P. Le magasin Les donuts de Lya ouvrira ses portes le 3 juillet prochain à la rue de Menin. Gérard et Jade, passionnés de pâtisserie proposeront des donuts uniques en fonction des saisons. © D.R.

Au chocolat, aux fruits ou au spéculoos, les donuts sont de plus en plus tendances et attirent de nombreux gourmands amateurs de sucre. Nul doute là-dessus, ils prennent énormément d'ampleur et de commerces dédiés à ces douceurs ouvrent leurs portes dans nos régions. Effet de mode, ou pas ce concept venu des Etats-Unis plaît notamment à Gérard et sa femme Jade, passionnés de pâtisserie qui lanceront le 3 juillet leur magasin de donuts à la rue de Menin à Mouscron.



"A la base, je suis boulanger-pâtissier de formation et je suis également enseignant depuis 2013. Ma femme est aussi dans le domaine et nous voulions lancer ce projet à Mouscron. Pour moi, c'était comme une évidence, j'ai passé toute mon enfance et j'adore ma ville. De plus, on ne retrouve pas encore ce concept dans la Cité des Hurlus. D'ailleurs, nous avons déjà énormément de retours de la part des Mouscronnois. Ces derniers sont impatients et nous rejoignent déjà sur les réseaux sociaux alors que nous ouvrons que début juillet", déclare Gérard Vanhaverbeke.



Pour les deux futurs commençants, il n'y a aucun doute, leurs donuts devront se démarquer et avoir des goûts tout à fait originaux. Pour Gérard et Jade, il ne suffira pas de mettre un bonbon à la banane sur un donut pour le qualifier de donuts à la banane. Effectivement, les deux passionnés de donuts comptent bien faire le maximum pour que leurs donuts valent le détour.



"Nous allons principalement proposer deux gammes. Les donuts non fourrés et fourrés, ce qui signifie que cela ne sera pas simplement du glaçage. De plus, nous avons décidé de travailler en fonction des saisons et selon les fêtes. Par exemple, à la période de Noël, proposer des donuts plus festifs au goût champagne et en été, être axé sur les fruits de saison.



Un bel hommage à Lya



Le magasin Les donuts de Lya a failli ne pas ouvrir ses portes. Il y a quelques mois, le couple a été bouleversé et chamboulé par le décès de leur enfant.



"Nous devions déjà ouvrir notre commerce sous le nom Les donuts de Lya. Toutefois, suite à ce drame, nous avons hésité à totalement abandonner le projet mais finalement, avec énormément de courage, le magasin ouvrira bien ses portes et rendra un hommage à Lya en conservant son prénom", conclut Gérard, gérant de l'établissement.