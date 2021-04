Le concours photo mensuel de la Maison du Tourisme rencontre un vif succès à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. © REPORTERS

Chaque mois, les auteurs des meilleures photos sont récompensés de cadeaux composés de produits locaux.



Lors du premier confinement, l'année dernière, la Maison du Tourisme a longuement réfléchi sur les activités qui pouvaient tout de même se tenir malgré les nombreuses restrictions liées à la crise sanitaire. Il a donc fallu se réinventer et c'est ainsi qu'est né un concours photo. "Les gens étaient chez eux, ils avaient besoin de contact, explique Pauline Vanderbeke, responsable de la Maison du Tourisme. Nous avons eu l'idée de ce concours photo qui est organisé tous les mois et qui change à chaque fois de thème."



Les thèmes sont ainsi très variés d'un mois à l'autre. En février, les photographes confirmés ou amateurs ont par exemple eu droit à Mouscron Romantique. Il y a également eu Mouscron en noir et blanc, le street art le mois dernier et actuellement le renouveau du printemps. "Il y a des thèmes qui fonctionnent mieux que d'autres. Nous avons par exemple reçu en décembre dernier, à l'occasion du thème de Noël, plus de 400 photos ! En moyenne, nous recevons tout de même près de 200 photos. Les gens ont vraiment adhéré à ce concours, nous avons d'ailleurs reçu pas mal de retours positifs de participants au lancement."