Le congé de deuil d'un enfant bientôt allongé : le premier texte validé au Parlement de Wallonie Mouscron - Comines M. Del. Ce congé passerait de trois à dix jours. La députée Mathilde Vandorpe a défendu la mesure dont le premier texte a été approuvé à l'unanimité en commission au Parlement de Wallonie. © D.R.

"On avance enfin !" La députée wallonne Mathilde Vandorpe (cdH) n'est pas peu fière, ce lundi, d'annoncer que sa proposition visant à allonger le congé de deuil d'un enfant à dix jours pour tous les parents a été votée à l'unanimité en commission au Parlement de Wallonie.



"Même si le deuil ne se calcule pas en jours, une réglementation plus humaine des congés pour le décès d'un enfant s'impose comme une évidence pour le cdH", explique celle qui est également cheffe de groupe cdH au Conseil communal mouscronnois. Il est vrai que le délai actuel de trois jours est à peine suffisant pour organiser les funérailles et entreprendre les démarches administratives. "Une plus juste reconnaissance à l'incapacité de travail, qui ne doit pas être assimilée à un problème de santé couvert par un certificat médical, traduirait le respect de la société pour les personnes accablées par la douleur et le chagrin causés par un tel drame."



C'est pourquoi Mathilde Vandorpe a porté la proposition visant l'allongement de ce congé à dix jours. "Tous les parents doivent pouvoir être concernés, quelle que soit leur situation professionnelle." Cette mesure a été déposée à tous les niveaux de pouvoir.



Ce lundi, le premier texte visant à soutenir cette mesure a été approuvé à l'unanimité. La députée Vandorpe poursuivra son action au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Commission de l'éducation le 10 mars prochain. Concernant la Région bruxelloise, c'est la députée Céline Fremault qui a déposé des propositions de résolution pour défendre ce droit.



Enfin, au Parlement fédéral, c'est la députée fédérale Catherine Fonck, déjà à l'initiative de la proposition à la Chambre en 2019, qui remettra le dossier sur la table du parlement afin de dégager un consensus le plus large possible. "Sa proposition vise à élargir le congé de deuil non seulement en cas de décès d'un enfant mais également d'un conjoint, d'une mère ou d'un père."