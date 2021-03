C’est d’un nouvel outil bien pratique que se sont équipées les communes de Celles et de Mouscron ! En effet, plus particulièrement pour la cité des Hurlus, la Maison Communale de Promotion de la Santé et l’asbl Viasano vont désormais pouvoir compter sur un foodtruck. Les deux communes ont ainsi répondu à un appel à projets supracommunaux 2019/2020 lancé par la Province de Hainaut. Mouscron, qui avait l’idée de ce foodtruck, a alors cherché une commune pour l’accompagner dans ce projet et Celles a répondu présent.



Grâce à ce foodtruck, l’équipe Viasano, composée de deux diététiciennes et de trois animateurs, va pouvoir encore un peu plus varier les nombreuses activités déjà proposées tout au long de l’année en allant, cette fois, à la rencontre des citoyens.



"Cette cuisine ambulante facilitera la promotion et la sensibilisation à une alimentation saine, variée et plaisante et à une activité physique quotidienne, détaille Sophie Baelen, diététicienne et cheffe du projet. Le foodtruck sera un merveilleux outil pour réaliser des ateliers cuisine, des dégustations, des animations dans les quartiers et lors d’événement, dans un environnement adéquat répondant aux exigences en matière d’hygiène alimentaire."



Comme l’explique l’échevin de la Santé, Didier Mispelaere (cdH), ce nouvel outil permettra de toucher toutes les générations. "On va évidemment se rendre dans les écoles afin de proposer diverses animations mais nous pourrions également aller à la rencontre des seniors lors de diverses activités ou encore, pourquoi pas, nous rendre à la sortie des entreprises, des usines, pour toucher les travailleurs. On va toucher beaucoup plus de monde."



Si la province de Hainaut a apporté son soutien en finançant totalement l’acquisition de ce véhicule, elle a également accompagné les communes dans la concrétisation du projet. "L’Observatoire de la Santé du Hainaut, partenaire de longue date, nous a aidés à l’intégrer dans la démarche de Promotion de la Santé, entre autres en termes d’évaluation, ajoute Sophie Baelen. Hainaut Développement a apporté son expertise sur les aspects techniques et sanitaires du projet. Hainaut Analyses a permis la mise en place d’un guide d’auto-contrôle et d’une formation en matière d’hygiène alimentaire pour les utilisateurs du Foodtruck Viasano."



En outre, ce dernier va également apporter une belle visibilité au projet Viasano grâce à son flocage. Plus que jamais, avec ce foodtruck, les communes de Mouscron et de Celles donnent une nouvelle impulsion au projet Viasano sur leur territoire !





© DELFOSSE

© DELFOSSE