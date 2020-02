A l’initiative du député-bourgmestre Daniel Senesael, du président de l’ASBL Marathon Estaimpuis Frédéric Di Lorenzo et suite au succès de la première édition, le Marathon d’Estaimpuis reviendra le 27 septembre prochain.

Les ingrédients qui ont conduit à la réussite du premier événement seront bien entendu de retour, tels que des boucles appréciées par l’ensemble des coureurs, que ce soit pour le semi, le 10 km ou le marathon, mais également des paysages pittoresques, une organisation efficace et une sécurité garantie sur l’ensemble du parcours.

Cependant, quelques nouveautés viendront agrémenter cet événement. Ainsi, le relais sera transformé en une course de 10 km. Cela permettra à chacun, sportifs aguerris ou amateurs, de s’essayer à la compétition de manière individuelle.

Par ailleurs, le départ du marathon et celui du semi seront cette année simultanés. Les participants partiront du parc de Bourgogne et passeront sous l’arche au niveau de la grille d’entrée, activant de cette façon la puce de leur dossard. Le groupe se divisera en deux à la place d’Estaimbourg : le parcours du 42 km se dirigeant vers Pecq, quand celui du 21 km empruntera la direction de Néchin.

Les prix ont également été revus afin de ne pas constituer un frein à l’inscription. Du 6 février au 31 mai, les coureurs devront payer la somme de : 30€ pour le marathon, 15€ pour le semi et 8€ pour les 10 km. Du 1er juin au 17 septembre, cela passera à : 50€ pour le marathon, 25€ pour le semi et 10€ pour les 10 km. Il ne sera plus possible de s’inscrire dans les 10 jours précédents l’événement.

Les inscriptions peuvent être effectuées dès à présent sur le site marathonestaimpuis.be.