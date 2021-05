Il ne sera donc plus possible d'aller plus loin que le parking du Centre Administratif en venant de la Rue de Menin. Impossible également de tourner vers la Grand-Place en haut de la Rue de Tournai, d'aller tout droit vers la Grand-Place en venant de la Rue des Moulins et de tourner vers la Grand-Place en venant se la Rue de Tourcoing.

A partir de ce mardi 1er juin, la Grand-Place sera fermée à la circulation et au stationnement de 5h à 13h30 en raison de l'agrandissement sur la chaussée, du marché hebdomadaire se tenant le mardi à Mouscron.