Suite à plusieurs demandes des citoyens, le collège communal d’Estaimpuis a décidé de mettre sur pied l'année dernière, un marché des producteurs, artisans et commerçants locaux. Effectivement, avec la crise du coronavirus, nos habitudes ont véritablement changé. Certains citoyens consomment désormais autrement et mieux.

Ainsi, le marché du dimanche des producteurs, artisans et commerçants locaux se tiendra le 01 août prochain sur la place du Sacré Coeur de Néchin. La place accueillera ce marché de 10h à 12h30 afin de faire la part belle aux circuits courts et à toutes celles et ceux qui font vivre nos villages.

Ce marché est donc un moment de convivialité et d'échanges avec nos producteurs, artisans et commerçants locaux. Les promeneurs pourront découvrir des nouveautés, de la musique et de quoi émerveiller vos papilles.

Les mesures sanitaires dans le cadre du COVID-19 seront bien entendu d'application.