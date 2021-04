L'année dernière, les différents marchés du dimanche ont rencontré un véritable succès à Néchin. Face à ce constat, l'administration communale d'Estaimpuis a décidé de relancer ce rendez-vous qui a trouvé ses adeptes.



"Un marché mensuel des producteurs, artisans et commerçants locaux se tiendra dès le dimanche 2 mai prochain sur la place du Sacré-Cœur du village, signale Quentin Huart (PS-LB), Premier échevin de l'entité. Les premiers dimanches du mois, de mai à octobre, la place accueillera ce marché de 10h à 12h30 afin de faire la part belle aux circuits courts et à toutes celles et ceux qui font vivre nos villages."



Ce marché a notamment pour but de mettre au premier plan celles et ceux qui œuvrent chaque jour à faire évoluer l'entité estaimpuisienne ainsi que la région en général en proposant une alternative aux grandes surfaces. "La crise sanitaire a effectivement montré toutes les limites du système consumériste dicté par les grandes chaînes et les multinationales. Le commerce local, on a tous à y gagner !"



Il est évident que toutes les mesures sanitaires prises dans le cadre de la Covid-19 seront d'application lors de l'organisation du marché.