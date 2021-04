Le padel va débarquer à Estaimpuis Mouscron - Comines M. Del. © TONNEAU

Un projet de convention de partenariat entre la commune et la SRL Estaim Padel Club a été validé.



Dernièrement, les conseillers communaux estaimpuisiens ont été amenés à se pencher sur la création de trois terrains de padel sur l'entité. Trois terrains que l'on retrouvera sur une parcelle communale de la rue Moulin Masure, près du complexe sportif. Un projet de bail emphytéotique a en ce sens été validé tout comme le projet de convention de partenariat entre la commune et la SRL Estaim Padel Club.



Le chef de groupe Pour Vous, Patrick Vanhonacker, n'est pas contre ce projet. Il se demande toutefois pourquoi l'administration communale ne s'est pas occupée de lancer ce projet. "Nous avons un très beau complexe sportif qui a été inauguré en 1982, un des premiers du genre dans notre région. Je ne vois pas pourquoi pas on n'a pas pu prendre le temps avec le dynamisme qui est le nôtre de faire ces terrains de padel par notre administration communal."



Le bourgmestre Daniel Senesael (PS-LB), qui a assuré vouloir offrit le panel sportif le plus large sportif à ses concitoyens, s'est voulu clair à ce sujet.