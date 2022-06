Pour certains citoyens, très timides, chaque démarche se transforme en une véritable épreuve. D’autres ont parfois du mal à s’exprimer en français aussi. Le personnel communal peut également être confronté à des personnes sourdes ou malentendantes. Ce n’est pas vraiment un problème puisqu’il est formé à de telles sollicitations.

Le personnel mouscronnois en charge de l’accueil du public a en effet pu participer à une matinée de sensibilisation proposée par l’APEDAF, ou Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones. 42 personnes réparties en deux groupes ont eu l’occasion d’y prendre part.

Intitulée "Pas besoin de s’entendre pour se comprendre", cette animation a abordé les différentes facettes de la problématique de l’accueil des personnes sourdes ou malentendantes au sein d’une administration.

Les deux groupes ont notamment "appris" l’alphabet en langue des signes ou pu se rendre compte, via une bande son, de la façon dont les personnes munies d’un implant cochléaire percevaient les sons.

L’activité n’était toutefois pas seulement théorique, elle a aussi été pratique, avec des mises en situation permettant aux participants de mieux cerner les réactions adéquates à chaque circonstance. Une hôtesse d’accueil a dû faire son possible pour orienter correctement un citoyen sourd cherchant un service en particulier par exemple. L’objectif visé, à la suite de cette sensibilisation, est d’apposer des autocollants au niveau des divers guichets d’accueil de l’administration communale, ce qui signalera que le personnel est sensibilisé et qu’un accueil adapté est proposé aux personnes sourdes et malentendantes.

On peut déjà trouver cet autocollant au guichet de l'accueil central du Centre administratif ainsi qu'au service "Permis de conduire, passeports" tandis que d'autres doivent prochainement faire leur apparition dans les services "Etat civil" et "Population".