Le septième restaurant hennuyer ouvrira le 29 septembre et se présentera dans un style inattendu. Si les clients se tortillaient d’impatience au contact de la douce odeur de viande grillée, ils pourront désormais saliver à la vue du steak frétillant au milieu des flammes. En effet, la cuisine à l’arrière sera visible depuis le comptoir, dévoilant les grills enflammés qui donnent au burger son goût si unique. De quoi mettre plus d’un sens en éveil !

Bien décidé à en mettre plein la vue, l’enseigne a misé sur l’inédit en développant un nouveau concept de service, élaboré pour offrir une expérience client optimale et c’est à Estaimpuis qu’elle a choisi de l’inaugurer. Ainsi, un menu digital a été installé au-dessus des bornes à l’entrée afin d’offrir une meilleure expérience utilisateur, les consommateurs pourront profiter d’un service à table et, enfin, le restaurant présentera deux pistes pour le drive-in, une première en Belgique. Les clients pourront également admirer le décor Royal du restaurant avec son look à la fois vintage et contemporain, à l’image de la nouvelle identité visuelle de l’entreprise. Qui ne brûle pas d’envie de le découvrir ?

"Ce nouveau restaurant est unique en son genre, nous le considérons comme le prototype du restaurant du futur. La cuisine a été repensée dans une optique de meilleure transparence. Les clients sauront apprécier les flammes du grill visibles à l’arrière du comptoir, qui apporteront une touche chaleureuse au restaurant. Nous sommes également heureux de la double piste drive-in. Elle permettra un service plus efficace, en réduisant la taille des files de voitures. Toutes ces nouveautés ont été réfléchies de manière à répondre au mieux aux attentes de nos clients pour leur offrir la meilleure expérience possible", déclare Kevin Derycke, CEO de Burger Brands Belgium.

Implanté sur le parking de Mains & Sabots, le choix de l’emplacement est particulièrement judicieux. En effet, ce nouveau centre commercial accueille ses clients tous les jours de la semaine, y compris le dimanche. Avoisinant Mouscron et à mi-chemin entre Courtrai et Tournai, sa proximité avec l’E403 le rend facilement accessible aux burgers lovers des alentours, et les autres ! Habitant comme commerçant se ravira de ce nouvel arrivant, l’un entre deux courses lors d’une après-midi shopping, l’autre lors d’une pause méritée au cours d’une journée de travail.

"Nous sommes ravis de faire partie des enseignes disponibles au nouveau centre commercial Mains & Sabots. Avec ses différents commerces et ses places de parking gratuites en suffisance, notre nouvelle adresse jouit d’un emplacement idéal", conclut Kevin Derycke.