Voilà maintenant plusieurs années que le projet de la société Koramic, Koramic Real Estate de son nom complet, est sur les rails.

Pour rappel, ce dernier prévoit la construction, sur un terrain de la chaussée de Gand entre le garage Vandecasteele et l’argilière, de 31 habitations mitoyennes de deux façades, 36 de trois façades, six villas comprenant trois logements chacune, deux immeubles à appartements de 16 logements chacun et, enfin, une cabine à haute tension.

Un projet conséquent donc, qui va également impacter la voirie, qui va donc connaître quelques modifications. Les élus mouscronnois se sont d’ailleurs dernièrement penchés sur cet aspect. Certains se demandent si ce projet est toutefois véritablement primordial.