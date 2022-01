Le budget 2022 du CPAS de Comines-Warneton avait fait l’objet d’une attaque en règle lors du Conseil Communal de décembre. Malgré l’absence de questions des conseillers de la majorité et la présentation effectuée en séance par l’échevin des finances, la tripartite (MR-Ecolo-MCI) avait voté la baisse de 1 million d’euros de la dotation communale au CPAS.

Le Conseil CPAS du 28 décembre 2021 avait décidé d’en appeler au Gouverneur pour "rétablir la vérité et prendre une décision apolitique à cette baisse incompréhensible." Ce jour, le Gouverneur indique que "le recours est déclaré recevable et fondé et que la décision du Conseil Communal de diminuer d’1 million d’euros est contraire à la loi et à l’intérêt général. Le budget initial du CPAS est donc approuvé avec la dotation de 2.829.568 € (Pour rappel, inchangée depuis plus de 10 ans et conformément à mes engagements lors de la campagne électorale)".

"Cet énième épisode démontre la bonne gestion du CPAS et j’en félicite l’ensemble des services", indique Frédéric Hallez, Président du CPAS de Comines-Warneton. Le Conseil Communal et le Conseil CPAS qui se réunissent ce soir devront acter cette décision et en tirer toutes les conclusions. "Mesdames, Messieurs, vous pourriez être, tout comme moi, fier de notre CPAS plutôt que de chercher tous les prétextes pour l’atteindre ou l’attaquer. Repartons sur de bonnes bases, faites confiance aux élus CPAS, faites confiance aux talents qui composent notre administration et envoyez un message rassurant à notre population : Le CPAS de Comines-Warneton vaut largement la dotation qu’il demande".

Pour le Président, il est grand temps que les attaques incessantes (recours, annulation de décision, commentaires sur les réseaux sociaux, attaques sur les blogs locaux) s’arrêtent. "Le CPAS de Comines-Warneton est une grande administration, gérée correctement et qui agit efficacement au service de tous les citoyens. Les attaques politiques de cette nature n’ont pas lieu d’être et sont contre-productives. J’ajouterai que l’image donnée à l’extérieur de notre Ville est catastrophique. Comines-Warneton mérite mieux ! La tripartite a tout à gagner à apprendre de nos pratiques plutôt que de mettre toute son énergie et les moyens de la Ville à les attaquer".