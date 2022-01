Après quelques années de patinoire synthétique, la Ville de Mouscron a de nouveau investi dans la glace ! Un choix qui en a ravi plus d’un au vu du nombre d’entrées conséquent comparé aux marchés de Noël précédents : plus de 4 138 entrées payantes en tout à une semaine de la fermeture et environ 197 patineurs par jour en moyenne. La journée la plus chargée a comptabilisé pas moins de 436 entrées !