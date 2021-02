© D.R.

Voilà maintenant quelques jours que le skate-park couvert Derlys, que l'on retrouve au sein de la rue de Lassus juste à côté du hall sportif Derlys à Herseaux, est de nouveau à la disposition des amateurs de skate, de roller et de trottinette. L'endroit, inauguré en 2015, était en travaux depuis le mois de mai dernier., avoue-t-on du côté du Service des Sports de la Ville de Mouscron.Ainsi, l'espace intérieur a été complètement réagencé après réflexion des animateurs du Service des sports avec les usagers. Avant les travaux, le skate-park proposait déjà un lanceur, trois rails métalliques, deux ledges et un trottoir., explique David Debrabandere, animateur du service des Sports.Un système de chauffage a été installé au même titre qu'un nouveau dispositif d'éclairages LED. Au total, les travaux ont représenté une somme de 40 000€.Pour rappel, l'accès au skate-park est repris sous l'opération Pass'Sports. Ainsi, toute personne désirant accéder au skate-park doit présenter sa carte d'abonnement à l'animateur en place avant toute séance, qu'il s'agisse de cours ou d'accès sous surveillance.Enfin, l'accès au skate-park Derlys n'est autorisé qu'aux personnes munies personnellement d'un casque de protection, de coudières, de genouillères et de protèges-poignets spécifiques à la pratique du skate, du roller et de la trottinette. Évidemment, les mesures sanitaires doivent évidemment être respectées sur place, comme, notamment, le port du masque à l'intérieur du site pour les plus de 12 ans.