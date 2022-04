Le Stand Up café, anciennement Le Rallye, propose depuis le mois de février dernier, une salle de spectacle où de multiples univers culturels se rencontrent. Fondatrice de ce concept, Corinne Gabriel, originaire de Mouscron est tombée sous le charme de cet établissement situé au numéro 153 à la Chaussée d'Aelbeke. En plus d'apprécier la musique ou encore le music-hall, elle voulait à tout prix mettre en avant le talent d'artistes amateurs ou confirmés.

Du Stand-Up, du cabaret, du chant ainsi que du théâtre séduisent chaque week-end, un public devenu fidèle."En proposant différents styles de spectacle, l'objectif est de faire plaisir à tout le monde et d'en avoir pour tous les goûts. Nous souhaiterions bien entendu nous développer à l'avenir en accueillant une clientèle encore et toujours plus large", indique Maxime Bourgois, barman.

Un concept unique à Mouscron

Au sein d'une salle intimiste et cosy, des artistes d'univers totalement divergents viennent se produire sur scène tous les samedis soirs. Dès le mois de juin, Le Stand Up Comedy sera également accessible le vendredi soir pour le plus grand plaisir des amateurs de ce concept unique à Mouscron. "L'établissement veut aujourd'hui rester un endroit convivial où les clients viennent boire un verre ou profiter d'une petite restauration tout en profitant d'un spectacle".

Des artistes venant de Liège, de Suisse ou encore de Mouscron ont déjà côtoyé la scène de l'établissement: Rémy Beaufils, Valou, Alex Meuris ou encore Delphine Van. "Le Stand Up Comedy souhaiterait devenir une véritable pépinière d'artistes en tout genre", conclut le barman du Stand Up café. Le samedi 30 avril, des vannes, du politiquement incorrect seront au programme de ce prochain rendez-vous qui promet déjà d'être inoubliable avec la présence de Guillaume Guibert et Eugénie Nothomb. A vos agendas !

Sur réservation au + 32 (0) 56 91 35 84