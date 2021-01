Le stationnement Shop & Go débarque à Comines et au Bizet dès ce 1er février Mouscron - Comines M. Del. Le 1er février marquera également certaines modifications au niveau des zones bleues sur ces deux entités. © DELFOSSE

Il va y avoir du changement dès ce lundi 1er février à Comines ainsi qu'au Bizet en termes de stationnement et de mobilité. En effet, les places de parking Shop & Go seront instaurées. Concrètement, ces dernières ont pour but de favoriser une rotation des véhicules encore plus rapide.



Il sera possible de s'y stationner pour une durée de trente minutes maximum afin d'y réaliser des courses dites rapides comme lorsque l'on se rend à la boulangerie, à la boucherie, etc.



"Ces places ont été réparties à des endroits stratégiques, explique Kévin, gardien de la paix à Comines-Warneton dont il relève du contrôle du stationnement. Au Bizet, on retrouvera ces places Shop & Go à chaque fois sur une longueur de dix mètres dans la rue d'Armentières, le long des n°327 et n°331 et des n°346 et n°348, toujours dans la rue d’Armentières sur la zone attenante à la place du Marché au niveau du n°359, dans la rue du Touquet, entre les n°63 et n°65, et dans le Sentier de la Planche, entre les n°1 et n°2, dans les cases de stationnement existantes à cet endroit."



Concernant Comines, les places Shop & Go sont à retrouver dans la rue de la Procession sur un tronçon compris entre le pignon du n°44 de la Rue du Faubourg et 1m en deçà du garage, dans la rue du PontNeuf, le long du n°5, dans la case de stationnement existante, dans la rue du PontNeuf, le long du n°9 et à droite de l’emplacement réservé aux personnes handicapées, dans la case de stationnement existante, dans la rue du Fort, le long du n°5 et dans la rue de la Gare, le long des n°52 et n°54.



Les personnes qui stationneraient plus longtemps que les trente minutes autorisées sur les places Shop & Go risque une redevance de 20€, la même appliquée pour le dépassement de temps de parking en zone bleue.



En plus de l'instauration de ce nouveau type de parking, des modifications sont également à noter au niveau des zones bleues au Bizet. "Des tronçons vont effectivement être supprimés, signale Kévin. Cela sera le cas pour celui de la rue d'Armentières entre la rue des Trois Évêchés et le n°327 de la rue d'Armentières. Toute la rue des Trois Évêchés sera également supprimée, idem pour une partie de la rue du Touquet ainsi que dans le Sentier de la Planche sur un tronçon compris entre le n°17 et le n°3." La zone bleue sera par contre étendue sur la totalité de la Place du Marché. "Elle ne se limitera plus à la partie centrale."



Pour rappel, la zone bleue est d'application du lundi au dimanche au Bizet, de 9h à 18h. "Il n'y a pas de changement au niveau des horaires. Il est possible de rester 1h30 maximum sur le même emplacement. Au-delà de cette période, il faut changer de place et non pas changer le disque." À Comines, où la zone bleue est d'application du lundi au vendredi, de 9h à 18h, rien ne change.



À côté de ces places, il existe également un parking de desserte conséquent au Bizet à proximité de la place du Marché comme le détaille Didier Soete, bourgmestre ff en charge de la Mobilité. "Ce parking est peu, voire pas du tout utilisé. Il se situe derrière le Sunlight qui sera sous peu détruit ce qui permettra un stationnement de longue durée, hors zone bleue, juste à côté de la Place. Je pense que le Bizet va gagner en stationnement et en mobilité de par l'installation de ces nouvelles zones Shop & Go."