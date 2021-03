Alors que les vacances de Pâques, ou les vacances de printemps c'est selon, se profilent, beaucoup de personnes se demandent comment elles vont pouvoir occuper leur temps libre alors que les restrictions liées à la crise sanitaire sont plus que jamais d'application.



Parmi ce qui est toujours possible actuellement, certaines personnes seront tentées de partir à la découverte de beaux endroits du pays. Cependant, pourquoi aller chercher ailleurs la beauté que peut nous offrir notre région ?



C'est en ce sens que le Syndicat d'initiative de Mouscron a proposé trois jeux de société, dont deux grandeur nature, qui permettront de découvrir, ou redécouvrir, les richesses de la cité des Hurlus !



En famille, ou dans sa bulle extérieure qui peut pour rappel être composée de quatre personnes, il sera ainsi possible de s'essayer à un Cluedo géant. "Ce dernier est différent de celui qui avait été organisé lors de la fête des Hurlus et qui avait rencontré un grand succès, explique Céline qui a pu travailler au Syndicat d'initiative sur base d'un CPE (Convention Premier Emploi). Cette fois-ci, place à un livret que les personnes peuvent venir retirer à la Maison du Tourisme ou imprimer directement depuis chez eux."



Avec ce document, les personnes seront invitées à réaliser à pied un petit parcours de trois kilomètres à travers la ville où il faudra résoudre différentes énigmes qui permettront de disculper certains suspects. "Il faudra trouver la manière dont la victime a été empoisonnée et trouver le poison. Ce jeu est aussi bien destiné pour les adultes que pour les enfants et adolescents de plus de douze ans. Cela peut être fait n'importe quand puisqu'il ne faut pas rentrer dans des bâtiments." Libre, le parcours dure une heure et demie et sera lancé dès ce samedi 3 avril.



Le syndicat d'initiative mouscronnois vous mettra également à l'épreuve durant ces vacances à l'occasion d'un défi photo par bulle. "Pour cette activité, il faut impérativement s'inscrire en téléphonant à la Maison du Tourisme ou en se rendant sur place." Concrètement, les participants auront une heure pour réaliser un maximum de photos sur les cinquante-deux à réaliser dans le cœur de la ville. "Une équipe gagnante sera récompensée chaque jour, soit celle qui aura réalisé le plus de photos. Au niveau des lots, on retrouve quatre places de cinéma par bulle gagnante chaque jour."



Il vous sera ainsi demandé, notamment, de faire une photo d'une vache, du tag Mouscron, d'une main sur une statue, d'une pompe à eau manuelle, etc. Inutile cependant d'imaginer prendre de l'avance en se procurant, via des participants précédents, la liste des endroits à photographier. En effet, au début de l'activité, un objet sera attribué au groupe. "Les participants devront faire les photos en présentant cet objet, détaille Céline. Au moins, nous sommes sûrs qu'ils n'ont pas triché en prenant les photos à l'avance. La bulle ne pourra pas non plus se diviser pour aller plus vite. Les participants devront rester ensemble durant toute l'activité."



Enfin, la troisième activité sera parfaite pour jouer à la maison en famille en cas de mauvais temps. Et cela va certainement rappeler de bons souvenirs aux amateurs de jeux télévisés puisque l'idée est directement tirée de l'ancienne émission Pyramide, alors diffusée sur France Télévision. "Cette activité se joue en deux équipes de deux qui s'affrontent. Les thèmes sont ainsi essentiellement dédiés aux activités touristiques de Mouscron. Cela peut être personnages, festivités, lieux, monuments et statues, culture, sport, etc. Il faudra faire devenir à son partenaire un mot et estimer en combien de coups on pourra y arriver."



Un jeu idéal pour découvrir la cité des Hurlus tout en restant chez soi. "Les personnes intéressées peuvent l'imprimer depuis le site visitmouscron ou venir le chercher gratuitement au sein de la Maison du Tourisme."



Vous l'aurez compris, il y aura de quoi se divertir !