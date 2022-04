Dimanche soir, au volant de son véhicule, Daniel Chapitre était percuté par un train lancé à pleine vitesse entre Tournai et Mouscron. Le soleil aurait gêné le conducteur de 79 ans qui a donc franchi le passage à niveau alors qu’il est aujourd’hui avéré que les barrières étaient bien baissées.

C’est loin d’être un cas isolé : il y a un accident par semaine à un passage à niveau, en Belgique - précisément 46, en 2021 - et c’est souvent l’imprudence qui l’explique. "Ceux qui sont chroniquement accidentogènes, il n’en reste quasiment plus, souligne Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de réseau. Les passages à niveau ne sont pas dangereux. Si le soleil est rasant et qu’on a un doute sur la couleur du feu, il faut prendre le temps de marquer l’arrêt pour bien la vérifier."